Мендельсон наголошує, що не допомагав ”РусАлу”

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Екс-комісар ЄС з питань торгівлі, нині міністр торгівлі британського уряду Пітер МЕНДЕЛЬСОН наголошує, що ніколи не робив переваг для російського алюмінієвого магната Олега ДЕРИПАСКИ.

Про це він заявив сьогодні зранку в телевізійному інтерв’ю британському каналу Sky News.

“Багато було сказано про ті відносини, які я мав з окремим російським бізнесменом”, - сказав екс-комісар ЄС.

“Все, що я міг би сказати про це, - те, що він ніколи не просив мене ні про які переваги, я ніколи не надавав йому ніяких переваг, і це те, що в своєму розслідування встановила дуже чітко Єврокомісія”, - додав П.МЕНДЕЛЬСОН.

Сьогодні британський міністр розпочав чотириденний візит до Москви на фоні триваючого обговорення в британських та європейських ЗМІ інформації про його зустрічі з О.ДЕРИПАСКОЮ.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня британські ЗМІ повідомили, що під час останньої літньої відпустки П.МЕНДЕЛЬСОН відпочивав на яхті О.ДЕРИПАСКИ “Королева К” вартістю 80 млн. фунтів стерлінгів поблизу острова Корфу.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що вони вважалися друзями і спільно вечеряли в московських ресторанах.

В 2007 році Єврокомісія скоротила імпортні мита на алюміній, в результаті чого О.ДЕРИПАСКА, як власник “РусАлу”, отримав прибуток в 50 млн. фунтів стерлінгів.

3-го жовтня 2008 року П.МЕНДЕЛЬСОН був призначений на посаду міністра бізнесу, підприємництва та регуляторної реформи в британському уряді Гордона БРАУНА.