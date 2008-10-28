Росія не хоче кредитувати Ісландію
Якщо всі банківські ризики візьме на себе держава
Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Заступник міністра фінансів Росії Дмитро ПАНКІН вважає, що кредитувати Ісландію “буде важко”, якщо вона візьме а себе частину чи всі зобов’язання банківської системи.
Про це він заявив в інтерв’ю російському агентству “Пройм-ТАСС”.
“З колапсом банківської системи, якщо вона візьме на себе повінстю чи частково зобов’язання банківської системи, то кредитувати її буде дуже складно”, - сказав заступник міністра.
Він зазначив, що Росія зараз не готова схвалити рішення з цього питання, оскільки воно потребує подальшого вивчення та аналізу.
За словами заступника міністра фінансів, від самого початку кредитування Ісландії розглядалося Росією як можливу диверсифікацію вкладення коштів Фонду національного добробуту з хорошою дохідністю при мінімальному рівні ризику.
“Така ситуація склалася ще пару місяців тому. Потім пішло стрімке погіршення фінансової ситуації”, - сказав Д.ПАНКІН.
Він зазначив, що зараз Росія запросила інформацію у Ісландії про переговори з Міжнародним валютним фондом, до якого ця країна також звернулася по допомогу.
Як повідомляв УНІАН, Ісландія просила у Росії кредит в 4 млрд. євро для подолання наслідків фінансової кризи.