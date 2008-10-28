Росія не хоче кредитувати Ісландію

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Заступник міністра фінансів Росії Дмитро ПАНКІН вважає, що кредитувати Ісландію “буде важко”, якщо вона візьме а себе частину чи всі зобов’язання банківської системи.

Про це він заявив в інтерв’ю російському агентству “Пройм-ТАСС”.

“З колапсом банківської системи, якщо вона візьме на себе повінстю чи частково зобов’язання банківської системи, то кредитувати її буде дуже складно”, - сказав заступник міністра.

Він зазначив, що Росія зараз не готова схвалити рішення з цього питання, оскільки воно потребує подальшого вивчення та аналізу.

За словами заступника міністра фінансів, від самого початку кредитування Ісландії розглядалося Росією як можливу диверсифікацію вкладення коштів Фонду національного добробуту з хорошою дохідністю при мінімальному рівні ризику.

“Така ситуація склалася ще пару місяців тому. Потім пішло стрімке погіршення фінансової ситуації”, - сказав Д.ПАНКІН.

Він зазначив, що зараз Росія запросила інформацію у Ісландії про переговори з Міжнародним валютним фондом, до якого ця країна також звернулася по допомогу.

Як повідомляв УНІАН, Ісландія просила у Росії кредит в 4 млрд. євро для подолання наслідків фінансової кризи.