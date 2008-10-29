Україна продовжить експорт електрики до Польщі

Київ. 28 жовтня. УНІАН. Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» продовжить виконання контракту на експорт електроенергії до Польщі після 1 листопада.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Міністерства палива й енергетики Фент ДІ.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр палива й енергетики Юрій ПРОДАН заявив про можливість припинення експорту української електроенергії до Польщі з 1 листопада у зв`язку з його невигодою через невідповідність цін на експорт цінам, що склалися на внутрішньому оптовому ринку електроенергії.

«Відмова від експорту розглядалася у зв`язку з ситуацією недобалансування вугілля на складах. Зараз ситуація докорінно змінилася і ми плануємо нарощувати експортні поставки в даному напрямі», – відзначив Ф.ДІ.

Прес-секретар повідомив, що в даний час обсяг експорту до Польщі вийшов на колишній рівень - 200 МВт, тоді як на початку жовтня обсяги було скорочено до 100 МВт.

Ф.ДІ нагадав, що експорт електроенергії до Польщі здійснюється з Добротворською ТЕС по лінії подачі потужності, яка не входить в Об`єднану енергосистему і, отже, це істотно не впливає на балансування внутрішнього ринку.

Україна експортує електроенергію до Польщі за довгостроковим контрактом між ДПЗД «Укрінтеренерго» і польською компанією Zomar S.A. з Добротворською ТЕС. Експорт здійснюється по радіальній лінії 220 кВ до ПС «Замость», технічні параметри якої дають змогу передавати потужність до 230 МВт.

Компанія Zomar реалізує куплену у «Укрінтеренерго» електроенергію компанії Zamojska Korporacia Energetychna, у якої в довгостроковій оренді перебуває міжсистемна лінія, яка об`єднує енергосистеми України і Польщі. Крім того, Zomar постачає електроенергію на польський меткомбінат Huta Chestochowa, який належить ІСД.

«Укрінтеренерго» і Zomar домовились про перехід на ціну експортованої електроенергії, яка не є нижчою від тої, що склалася на внутрішньому ринку України з 1 січня 2009 року. «Укрінтеренерго» в даний час веде переговори про придбання контрольного пакета польського трейдера.

Довідка УНІАН. Потужність Добротворської ТЕС становить 600 МВт (3 турбоагрегати по 100 Мвт і 2 енергоблоки по 150 МВт). Станція розташована у Львівській області, поблизу Львівсько-Волинського і Силезького вугільних родовищ. Електроенергія, вироблена Добротворською ТЕС, постачається споживачам України і на експорт - до Польщі.