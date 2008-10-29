Як протидіяти фінансовій кризі?

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО обговорив з Послом Європейської комісії в Україні Жозе Мануелєм Пінту ТЕЙШЕЙР питання впливу світової фінансової кризи на українську економіку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі П.ПОРОШЕНКА.

Зокрема, у ході розмови були обговорені шляхи протидії негативним наслідкам, з якими вже зіткнулись країни-лідери із високо розвинутою ринковою економікою, та які можуть спіткати економіку країн, із ринками, що розвиваються.

Сторони обговорили форми співпраці та ефективної взаємодії між Україною та країнами ЄС для унеможливлення розвитку небажаних тенденцій, які можуть завдати руйнівного удару механізмам ринкової економіки. Це, у свою чергу, маючи «ефект бумерангу», призведе до загострення економічної кризи у світі.

Співрозмовники дійшли згоди у питанні активізації діалогу переговорного процесу про утворення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

З огляду на новий етап у переговорах щодо підтримки європейськими країнами «Угоди про лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС», П.ПОРОШЕНКО і Ж.ТЕЙШЕЙР приділили увагу необхідності спрощення візового режиму, яка потребує переходу до прийняття дієвих рішень з цього питання.

За підсумками обговорення, вони констатували високий рівень співпраці та прогрес, досягнутий між державами ЄС та Україною за напрямками економічного співробітництва.