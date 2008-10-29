Україна отримає 90 млн. євро від Німеччини

Київ. 29 жовтня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила закон «Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2005 року)».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 367 із 430 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даною угодою передбачено виділення Україні позики у розмірі 80 млн. євро та грантів на 10 млн. євро.

Ці кошти планується спрямувати на реалізацію проектів з підтримки малих і середніх підприємств, а також на підвищення енергоефективності та відновлювальні види енергії.

Також ВР ратифікувала угоду між урядами України та ФРН щодо фінансового співробітництва (асигнування 2006 року).

За ухвалення відповідного закону проголосували 375 з 415 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Угодою передбачено надання Україні позики у розмірі 184,5 млн. євро і 1 млн. євро грантів на реалізацію проектів з підвищення енергоефективності.