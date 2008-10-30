Нелегали з Сомалі намагаються потрапити до ЄС через Закарпаття

Київ. 30 жовтня. УНІАН. Державна прикордонна служба України констатує зростання кількості спроб вихідців із Сомалі нелегально потрапити до країн Євросоюзу через закарпатський горський напрямок.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Державної прикордонної служби, зокрема, сьогодні близько 4.00 ранку оперативно-пошукова група відділу прикордонної служби «Вилок» Мукачівського загону затримала трьох громадян Сомалі.

У темну пору доби африканці пробиралися лісовою стежкою до українсько-угорського кордону. Прикордонникам вдалося затримати нелегалів менш ніж за півкілометра від лінії державного рубежу. Провідникові, який їх супроводжував, вдалося втекти.

За даними Держприкордонслужби, усього від початку року співробітники прикордонного відомства затримали понад 150 сомалійців, які скоїли різноманітні правопорушення.