У Києві відбудеться перще засідання українсько-бельгійської комісії
14:53, 30 жовтня 2008Новини ЄС
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Засідання приурочено до візиту бельгійського прем`єра
Київ. 30 жовтня. УНІАН. 31 жовтня в Києві відбудеться спільне засідання українсько-бельгійської Змішаної комісії з торговельно-економічної та фінансової співпраці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки, засідання комісії відбудеться під головуванням міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА та міністра підприємництва Бельгії Вінсена Ван КІКЕНБОРНА.
Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в Києві перебуватиме делегація уряду Бельгії на чолі з прем`єр-міністром Івом ЛЕТЕРМОМ.
Прем`єр Бельгії планує зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.
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