У Києві відбудеться перще засідання українсько-бельгійської комісії

Київ. 30 жовтня. УНІАН. 31 жовтня в Києві відбудеться спільне засідання українсько-бельгійської Змішаної комісії з торговельно-економічної та фінансової співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки, засідання комісії відбудеться під головуванням міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА та міністра підприємництва Бельгії Вінсена Ван КІКЕНБОРНА.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в Києві перебуватиме делегація уряду Бельгії на чолі з прем`єр-міністром Івом ЛЕТЕРМОМ.

Прем`єр Бельгії планує зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.