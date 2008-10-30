Індекс економічних очікувань в ЄС різко впав

Брюссель. 30 жовтня. УНІАН. У жовтні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) впав в єврозоні на 7,1 пункти порівняно з вереснем – до 80,4 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 7,4 пункти – до 77,5 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Таким чином, в обох зонах Індекс економічних очікувань сягнув рекордного мінімуму з 1993 року.

Згідно з повідомленням, зниження індексу в ЄС-27 відбулося в усіх 5-ти областях: в сфері послуг, виробництва, будівництва, роздрібній торгівлі та довіри споживачів, в сфері послуг та роздрібної торгівлі. При цьому, індекс довіри споживачів сягнув найнижчого рівня за останні 15 років, а індекс довіри в сфері послуг – найнижчого рівня з моменту запровадження Індексу 20 років тому.

У вересні Індекс економічних очікувань знизився у єврозоні на 0,8 пункти, в ЄС-27 – на 1,5 пункти.