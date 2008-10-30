Україна співпрацюватиме з Європейським космічним агентством

Київ. 30 жовтня. УНІАН. Верховна Рада України ратифікувала угоду між урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 380 народних депутатів з 434 зареєстрованих у сесійній залі.

Угода передбачає співробітництво у сфері космічної науки, дослідженнях Сонячної системи, запобіганні стихійним лихам, телекомунікацій тощо. Угодою передбачаються принципи обміну інформацією та даними, що регулюють питання привілеїв та імунітетів, обміну персоналом, вирішення суперечок та відповідальність сторін.

Угода носить рамковий характер. В рамках співробітництва угода створює можливість здійснювати обмін фахівцями, проводити спільні конференції, семінари тощо.