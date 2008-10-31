Бельгія не бачить підстав для надання ПДЧ Україні в грудні

Брюссель. 31 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ вважає, що ситуації в Україні не настільки змінилася з квітня, щоб говорити про надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив в інтерв’ю українським інформагентствам напередодні свого візиту до Києва.

“Я не думаю, що ситуація покращилася, чи, точніше, покращилася достатньо, щоб надати ПДЧ”, - сказав він.

І.ЛЕТЕРМ нагадав, що Бельгія була однією з 5-6 країн, які були дуже критично налаштовані щодо надання ПДЧ Україні у квітні цього року на самміті НАТО в Бухаресті. За його словами, така позиція пов’язана через відсутність згоди у українських політиків щодо поглядів на членство в НАТО, а також, через громадську думку.

“Політичні лідери, я маю на увазі коло ширше, ніж (Президент України – УНІАН) Віктор ЮЩЕНКО та (прем’єр-міністр України – УНІАН) Юлія ТИМОШЕНКО, велика частина політичних лідерів проти членства в НАТО. Це дуже відрізняється від ситуації в інших країнах-членах”, - сказав бельгійський прем’єр.

Говорячи про громадську думку, він зазначив, що з моменту розпаду Радянського Союзу минуло не так багато часу – лише близько 20 років, і цього, на його думку, недостатньо для того, щоб з’явилася “справжня проНАТОвська позиція” у людей.

За словами І.ЛЕТЕРМА, при розгляді прагнення України та Грузії приєднатися до НАТО, потрібно також брати до уваги, що йдеться про майбутню безпекову архітектуру Центральної Європи.

“Для мене зрозуміло, що ми маємо бути дуже обережними, щоб не ізолювати Росію”, - сказав бельгійський прем`єр.

“У випадку з Грузією, ми, звичайно, маємо проблему з Південною Осетією, але у випадку з Україною ми маємо бути дуже обережними, щоб не збільшувати проблему в громадській думці та серед політичних лідерів. Ми також маємо бути дуже обережними, щоб не провокувати Росію”, - додав він.

Прем’єр Бельгії додав, що до засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ ще є певний час – трохи більше місяця, і ситуація може змінитися. Водночас, він висловив побоювання, що тема НАТО знову може стати одним з елементів передвиборчої кампанії в Україні, яка має розпочатися незабаром.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня у Бухаресті на самміті НАТО, лідери країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу розглянули заявки про надання ПДЧ Україні та Грузії. Підтвердивши, що двері НАТО залишаються відкритими для цих країн, лідери країн-членів НАТО, водночас, вирішили відкласти питання про надання ПДЧ, як Україні, так і Грузії до грудня цього року, коли питання має бути розглянуто на рівні міністрів закордонних справ.