ЄБРР готовий дати Києву 30 млн. євро на транспорт

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Влада столиці України та Європейський банк реконструкції і розвитку уклали кредитну угоду про виділення 30 млн. євро комунальному підприємству «Київдорсервіс» на розвиток транспортної інфраструктури столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали сьогодні в столичній мерії генеральний директор департаменту інфраструктури ЄБРР Томас МАЄР та Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у присутності першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, генерального директора КП «Київдорсервіс» Василя СТУСА та представників ЄБРР.

Кошти цього кредиту передбачається використати на програму автоматизованого управління транспортом та встановлення системи «Розумних світлофорів» на автошляхах столиці.

Кредит надається терміном на 10 років з відстрочкою початку виплат на два роки. Перший транш у розмірі 15 млн. євро має бути освоєний Києвом вже найближчим часом.

Як повідомив журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, відсоткова ставка даного кредиту становитиме 9,5%.

«Це дуже благородні умови, і ми розцінюємо їх як дружню акцію», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Міський голова столиці запевнив Т.МАЄРА, що Київ виконає всі свої зобов’язання перед банком і висловив сподівання, що співробітництво між ЄБРР та столицею продовжиться й надалі в інших перспективних проектах. Зокрема, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував розглянути проекти спорудження у місті багаторівневих сучасних дорожніх розв’язок; проект з реконструкції Бортницької станції аерації; будівництво сміттєспалювального заводу та тунелю під Дніпром. Міський голова висловив сподівання, що подальше співробітництво Києва та ЄБРР буде плідним та взаємовигідним.

Під час підписання угоди Т.МАЄР зазначив, що сьогоднішня зустріч свідчить про відкритість банку, який продовжує кредитувати проекти в Україні. Окремо він зупинився на київських проектах, зауваживши, що задоволений декількарічним співробітництвом зі столицею України.

«Ми будемо залишатись надійним партнером, що стосується модернізації міста», - наголосив Т.МАЄР.

Він зазначив, що фахівці та експерти банку вивчать запропоновані Києвом проекти. Водночас Т.МАЄР висловив думку, що у зв’язку з економічною кризою в світі варто розглядати поетапне фінансування проектів.

Наприкінці зустрічі Т.МАЄР зауважив, що ЄБРР упевнений в економічному та фінансовому обгрунтуванні усіх угод, укладених з Києвом. За його словами, співробітництво між банком та столицею України продовжуватиметься, незважаючи на кризу, але з адаптуванням до ситуації.