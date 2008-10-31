Прем`єр Бельгії захоплений сміливістю Тимошенко

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ заявляє про сміливість прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в ухваленні рішення про залучення кредиту Міжнародного валютного фонду для мінімізації наслідків впливу фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЛЕТЕРМ заявив сьогодні на спільній прес-конференції з Ю.ТИМОШЕНКО після завершення міжурядових переговорів у Києві.

«Але тут йдеться не стільки про хоробрість і сміливість, щоб узяти кредит. Сміливість в іншому: сміливість для політика – сказати правду людям, що потрібно буде якось пристосовуватися до складних умов, сказати правду людям, що потрібно бути обережнішими і виваженими при ухваленні рішення. Сміливість у тому, щоб захистити державний фінансовий сектор, але й водночас робити все можливе для того, щоб платоспроможність і фінансовий стан населення не погіршилися дуже сильно», - сказав І.ЛЕТЕРМ.

Як повідомляв УНІАН, уряд, Нацбанк і МВФ узгодили на рівні експертів умови виділення Україні стабілізаційного кредиту stand-by на суму 16,5 млрд. дол. Програма фінансування має бути схвалена Радою директорів МВФ. Для винесення цього питання на засідання Ради директорів необхідно було ухвалення Верховною Радою антикризового закону, проект якого вже в цілому позитивно оцінений МВФ.

29 жовтня ВР прийняла в першому читанні внесений Президентом України законопроект «Про першочергові заходи із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи й про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Сьогодні, 31 жовтня, народні депутати України розглядають антикризовий законопроект у другому читанні.