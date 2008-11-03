В Європі очікують зростання безробіття

Брюссель. 3 листопада. УНІАН. Єврокомісія прогнозує зростання безробіття в 2009 та 2010 роках в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представленому сьогодні осінньому прогнозі Єврокомісії.

Згідно з прогнозом, загалом очікується, що протягом 2009-2010 років в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) кількість робочих місць дещо зросте – на 0,5 млн., в єврозоні – на 0,25 млн. При цьому, Єврокомісія зазначає, що протягом 2007-2008 років було створено 6 млн. робочих місць в ЄС-27, з них 4 млн. – в євро зоні.

У зв’язку з цим, за прогнозом Єврокомісії, за підсумками 2008 року рівень безробіття в ЄС-27 становитиме 7,0%, в 2009 році – 7,8%, в 2010 році – 8,1%. В євро зоні рівень безробіття становитиме в 2008 році 7,6%, в 2009 році – 8,4%, в 2010 році – 8,7%.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність не змінився в єврозоні і становив 7,5%, в ЄС-27 – трохи зріс до 7,0%.

До зони євро з 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.

Єврокомісія оприлюднює свої прогнози 4 рази на рік, при цьому восени та навесні – повні прогнози, зимою та на початку вересня – попередні прогнози, основані на даних, отриманих від 7 найбільших економік Європи.

Прогнози містять дані про економічне зростання, інфляцію, зайнятість, борги і бюджетні дефіцити.