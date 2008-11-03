Інфляція в ЄС має уповільнитися

Брюссель. 3 листопада. УНІАН. Єврокомісія очікує уповільнення інфляції в ЄС до 2010 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представленому сьогодні осінньому прогнозі Єврокомісії.

Згідно з прогнозом, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) річна інфляція за підсумками 2008 року становитиме 3,9%, за підсумками 2009 року – 2,4%, за підсумками 2010 року – 2,2%. В єврозоні Єврокомісія очікує інфляцію на рівні 3,5% за підсумками 2008 року, 2,2% - за підсумками 2009 року та 2,1% - за підсумками 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року річна інфляція становила в єврозоні 3,6%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 4,2%.

Раніше Єврокомісія прогнозувала, що в 2008 році річна інфляція в ЄС-27 становитиме 3,6%.

До зони євро з січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.

Єврокомісія оприлюднює свої прогнози 4 рази на рік, при цьому восени та навесні – повні прогнози, зимою та на початку вересня – попередні прогнози, основані на даних, отриманих від 7 найбільших економік Європи.

Прогнози містять дані про економічне зростання, інфляцію, зайнятість, борги і бюджетні дефіцити.