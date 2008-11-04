Огризко вірить, що ЄП ще визнає Голодомор геноцидом

Брюссель. 4 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає визнання Європарламентом Голодомору злочином проти людства лише першим кроком і хоче підтримки ЄС в ООН.

Про це йдеться у його інтерв’ю, оприлюдненому в Інтернет-версії видання European Voice.

“На сьогодні це добре, назвати це злочином проти людства. Це – перший крок”, - сказав український міністр.

“Другий крок – визнання Голодомору геноцидом буде у майбутньому. Разом з інформацією та знаннями про цю подію, це стане очевидним для всіх”, - додав В.ОГРИЗКО.

Він також зазначив, що Україна сподівається на підтримку ЄС в переконанні Генеральної Асамблеї ООН у необхідності визнання Голодомору злочином проти людства чи геноцидом.

Українська пропозиція вже двічі була заблокована в ООН Росією, у зв’язку з чим міністр висловив нерозуміння позиції Москви.

“Це не проти Росії, це дійсно проти комуністичного режиму в Радянському Союзі того часу”, - наголосив В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Європарламент визнав Голодомор злочином проти людства та висловив співчуття українському народу.