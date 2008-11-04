Євро допомагає Європі легше пережити кризу

Брюссель. 4 листопада. УНІАН. Голова Єврогрупи, що об`єднує міністрів фінансів країнг-членів зони євро, прем`єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР переконаний, що євро допомагає Європі краще переживати кризу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету з економічних та монетарних справ Європарламенту.

«Уявіть собі, якби ми мали як і раніше окремі гроші, то яку катастрофу спричинила б ця криза для наших економік», - сказав він.

На його переконання, країни, що не входять до зони євро, мають дуже незначний вплив на подолання наслідків кризи.

У зв`язку з цим він зазначив, що сьогодні вже такі країни як Данія та Швеція думають про можливість приєднання до зони євро у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, готівковий євро введений у обіг в ЄС з 1 січня 2002 року. До зони євро з січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.