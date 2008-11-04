ЄС хоче посилити роль МВФ

Брюссель. 4 листопада. УНІАН. Європейський Союз хоче посилити роль Міжнародного валютного фонду (МВФ) у фінансовій архітектурі світу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі про це заявила сьогодні прес-конференції міністр фінансів головуючої в ЄС Франції Крістін ЛАГАРД у перерві засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС.

“МВФ має стати центральною частиною нової архітектури, яка координуватиме діяльність регуляторів та наглядачів фінансового ринку”, - сказала вона.

Міністр зазначила, що відповідні пропозиції будуть представлені ЄС і під час самміту найбільших 20-ти країн світу щодо проблем подолання фінансової кризи, якій відбудеться 15 листопада у Нью-Йорку.

У свою чергу комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУНЬЯ також висловився за посилення ролі МВФ в посткризовому світі.

“Треба адаптувати інструменти МВФ до сучасних умов, треба посилити роль цієї організації в цілому”, - сказав він.