У вересні ціни промвиробників знижувалися

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. У вересні 2008 року ціни промислових виробників знизились порівняно з серпнем 2008 року на 0,2% в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У вересні-2008 порівняно з вереснем-2007 ціни виробників зросли на 7,9% єврозоні та на 10,1% в ЄС-27.

У вересні-2008 порівняно з серпнем-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики не змінилися в зоні євро і зросли на 0,1% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – зменшилися на 0,9% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27. Напівфабрикати зменшились на 0,1% в обох зонах. Товари короткочасного споживання зменшились на 0,1% в зоні євро і не змінилися в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 0,2% в обох зонах, капітальне майно – зросли на 0,1% в зоні євро та на 0,2% в ЄС-27.

Найбільше зростання зареєстровано на Кіпрі (1,9%), в Данії (1,2%) та Словаччині (0,6%). Найбільше зниження спостерігалося в Болгарії (–1,0%), Румунії (-0,9%), а також Ірландії, Греції та Іспанії (по –0,7%).

У вересні-2008 порівняно з вереснем-2007 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 4,1% в єврозоні та на 4,8% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – на 20,3% в єврозоні та на 25,7% в ЄС-27, напівфабрикати зросли на 5,8% в єврозоні та на 6,5% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зросли на 3,4% в єврозоні та на 4,5% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 2,5% в єврозоні та на 2,7% в ЄС-27, капітальне майно - на 2,2% в єврозоні та на 2,8% - в ЄС-27.

Найбільше зростання цін у вересні-2008 порівняно з вереснем-2007 зареєстроване в Люксембургу (25,6%), Данії (19,9%) та Великобританії (19,4%). Найменше зростання цін зареєстроване в Чехії, Ірландії (по 5,5%) та Словенії (5,7%).

У серпні-2008 порівняно з липнем-2008 ціни промислових виробників зменшилися на 0,5% в єврозоні та на 0,8% в ЄС-27.