ЄС відновлює переговори з Росією, Литва проти

Брюссель, 11 листопада. УНІАН. ЄС вирішив продовжити переговори з Росією про нову угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі про це на прес-конференції 10 листопада повідомила комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР після першого дня засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

“Ми знайшли гарний шлях для продовження”, - сказала вона.

“Ми думаємо, що прийшов час відновити переговори”, - додала комісар.

У заяві французького президентства в ЄС розповсюдженій за підсумками першого дня засідання Ради зазначається, що конфлікт в Грузії уразив довіру, необхідно для партнерства між ЄС та Росією. Президентство нагадує, що Генеральний секретар ЄС Хав’єр СОЛАНА та Єврокомісія підготували оцінку стану відносин з Росією, і здіснення такого оцінювання буде продовжено, а також братиметься до уваги в ході переговорів про нову угоду з Росією.

Водночас, французьке президентство наголосило на тому, що діалог та переговори є найкращим засобом для ЄС у відстоюванні своїх інтересів.

“Переговори та діалог... зовсім не легалізують статус-кво в Грузії, чи поведінку росіян всупереч нашим цінностям”, - зазначається у заяві.

Литва вважає помилкою відновлення переговорів ЄС з Росією.

Як повідомляє AFP, про це заявив заступник міністра закордонних справ Литви Зігмантас ПАВІЛЬЙОНІС.

“Ми вважаємо це помилкою, історія покаже, хто був правий, а хто ні”, - сказав він.

Литва, зокрема, вважає, що Росія не остаточно виконала умови мирного плану, зберігаючи близько 7 тис. військових на території Південної Осетії та Абхазії.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Єврокомісія запропонувала огляд стану відносин з Росією, яким, зокрема, висловилася за відновлення переговорів, призупинених 1 вересня цього року рішенням Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) до виконання Росією умов плану мирного врегулювання. Схожа пропозиція про відновлення переговорів містилася і в оцінці, підготовленій Х.СОЛАНОЮ.

Комісар ЄС Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляла перед початком засідання Ради про намір отримати політичну підтримку від міністрів закордонних справ крїн-членів ЄС на відновлення переговорів з Росією. Проти виступали Литва та Польща.