Україна пропонує НАТО зробити світ безпечнішим

Таллінн. 13 листопада. УНІАН. Україна готова з НАТО спільними зусиллями працювати на підвищення безпеки у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні на відкритті консультацій високого рівня Україна-НАТО за участю міністрів оборони країн Альянсу, що проходять у Таллінні.

Говорячи про майбутні відносини України з НАТО, Ю.ЄХАНУРОВ позитивно оцінив політику «відкритих дверей» Альянсу, а також діяльність, спрямовану на покращення відносин України з НАТО.

Як наголосив глава українського оборонного відомства, це є важливим з двох причин: дозволяє оцінити результати проведеної в Україні роботи з огляду на перспективу вступу в НАТО, що було окреслено на Бухарестському саміті, а також існуючу можливість обговорити стан безпеки у сучасному світі, яка змінилася після подій на Кавказі у серпні 2008 року.

«Сьогодні світ став менш передбачуваним. У зв’язку з цим актуальним і важливим завданням є пошук дієвого механізму підвищення безпеки, зміцнення миру і поглиблення співпраці», - підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також зауважив, що Україна готова відкрито обговорювати питання практичної співпраці з НАТО у нових форматах.

«Ми стоїмо перед надзвичайно небезпечними викликами, з якими жодна країна, зокрема і Україна, не зможе впоратися самостійно. Лише разом ми будемо здатні зробити цей світ безпечнішим», - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.