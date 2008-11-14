Росія визнає територіальну цілісність Грузії, але не всю

Ніцца. 14 листопада. УНІАН. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ ще раз наголошує., що Росія не відмовиться від визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню самміту ЄС-Росія в Ніцці.

«Це не привід для ігрищ, це виважене державне рішення», - сказав він.

«Росія повністю визнає територіальну цілісність Грузії з урахуванням того, що раніше відбулося визнання в якості незалежних суб`єктів міжнародного права івденної осетії та Абхазії», - додав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також зазначив, що Росія, яка завжди виступала за мирне врегулювання конфліктів на Кавказі, була вимушена втрутитися в конфлікт з Грузією для захисту населення Південної Осетії та «попередження гуманітарної катастрофи».

«Наше втручання було компактним і абсолютно необхідним», - сказав російський Президент.

Як повідомляв УНІАН, в результаті російсько-грузинської війни, Росія у серпні визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Разом з Росією, ці регіони визнали також Нікарагуа. ЄС продовжує переговори з Росією, сподіваючись переконати її в необхідності дотримуватися принципів державного суверенітету та територіальної цілісності відносно Грузії.