ЄС може прийняти 10 тисяч іракських біженців

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Європейський Союз може прийняти 10 тисяч іракських біженців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС 27 листопада.

Згідно з рішенням Ради, ЄС може прийняти до 10 тисяч іракських біженців, що живуть в Сирії та Йорданії, зокрема, тих, що перебувають в найбільш вразливій ситуації: біженці зі спеціальними медичними потребами, травмами, жертви тортур, члени релігійних меншин або матері-одиночки.

“Це має бути зроблено на добровільній основі та у світлі здатностей з прийому біженців країн-членів”, - зазначається у висновках Ради.

6 країн-членів ЄС вже приймають іракських біженців, при чому найбільше – Швеція та Нідерланди. В 2007 році 18559 біженців з Іраку подали прохання про надання притулку в Швеції, а загалом в скандинавських країнах мешкає зараз близько 100 тисяч вихідців з Іраку.