МЗС не вважає Східне партнерство альтернативою розширення ЄС

Київ. 16 грудня. УНІАН. В Міністерстві закордонних справ України не розглядають ініціативу «Східне партнерство» як альтернативу майбутньому розширенню Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЕЄВ, виступаючи на конференції «Кордони Європи», що відбувається в Києві.

«Східне партнерство” не може розглядатися як альтернатива майбутньому розширенню ЄС», - сказав він. К.ЄЛІСЕЄВ зазначив, що необхідно подивитися, які практичні кроки будуть зроблені в ході реалізації цієї ініціативи. За його словами, на сьогодні «Східне партнерство» це просто угода на папері і жодних практичних проектів не було запропоновано. «Мені здається, ми маємо бути і гнучкими, і практичними у своєму підході. Якщо такі підходи будуть збігатися з українськими інтересами, вони нас приведуть ближче до інтеграції, то звичайно ми підтримаємо таку ініціативу», - сказав він.

За словами заступник міністра, для України є три лакмусові папірці щодо співробітництва в рамках «Східного партнерства»: адекватне фінансування цієї ініціативи, перспектива запровадження безвізового режиму та розгляд питання про безпеку кордонів.