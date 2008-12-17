В листопаді річна інфляція в ЄС знизилася

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. У листопаді 2008 року річна інфляція (листопад до листопада) в зоні євро становила 2,1% проти 3,2% у жовтні 2008 року, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,8% проти 3,7% у листопаді-2008.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з жовтнем 2008 року, у листопаді було зареєстровано дефляцію в єврозоні на 0,5%, в ЄС-27 - на 0,4%.

У листопаді 2008 року найменша річна інфляція зафіксована в Німеччині та Португалії (по 1,4%), Франції та Нідерландах (по 1,9%).

Найбільша річна інфляція у листопаді 2008 року була зафіксована в Латвії (11,6%), Литві (9,2%) та Болгарії (8,8%).

Головними компонентами річної інфляції у листопаді 2008 року в єврозоні стали будівництво та утримання будинків, продовольство, алкоголь та тютюн.

У листопаді 2007 року річна інфляція становила 3,1% в зоні євро та в ЄС-27.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія прогнозує, що в 2008 році річна інфляція в ЄС-27 становитиме 3,6%.