В Бельгії в листопаді значно зросла кількість тимчасових безробітних
11:05, 24 грудня 2008Новини ЄС
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В грудні очікують нового "рекорду" з 2002 року
Брюссель. 24 грудня. УНІАН. У Бельгії в листопаді значно зросла кількість тимчасових безробітних.
Про це повідомляє сьогодні фламандська газета De Tijd.
За її даними, загалом у листопаді було зареєстровано 176,223 тис. осіб, які не працювали один чи більше днів, що майже на 50% більше, ніж у жовтні, коли один чи більше днів не працювали 118,510 тис. осіб.
Газета також повідомляє, що у грудні кількість тимчасових безробітних у Бельгії може перевищити рекорд, зафіксований у лютому 2002 року, коли тимчасово не працювали 211,407 тис. осіб.
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