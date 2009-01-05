ЄК не виявила суттєвих порушень у транзиті роісйського газу

Київ. 5 січня. УНІАН. Європейська комісія не знайшла відчутних порушень у постачанні російського газу через територію України.

Про це заявив прес-секретар єврокомісара з енергетики Андріса ПІБАЛГСА Ферран Таррадельяс ЕСПУНІ, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Асошіейтед Прес.

За його словами, є ”певні порушення”, але жодних великих проблем немає.

Представник Єврокомісії також заявив про відсутність ризику браку газу для кінцевих споживачів і що промисловість також продовжує отримувати російський газ.

”Газпром” 1 січня через закінчення терміну контракту припинив постачання газу Україні. Росія стверджує, що продовжує в повному об`ємі постачати газ Європі. Натомість Україна заявляє, що повністю виконує зобов`язання з транспортування російського газу, але в низці країн Східної Європи і Балкан вже відмічене зниження об`єму постачання газу через територію України. ”Газпром” заявляє, що Україна його несанкціоновано відбирає. Тим часом «Нафтогаз України» вимагає від «Газпрому» відновлення рівномірного постачання природного газу для його транзиту європейським споживачам за всіма напрямами.