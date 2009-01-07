”Газпром” без України забезпечує поставки лише 170 млн. кубометрів газу до Європи

Брюссель. 7 січня. УНІАН. «Газпром» без України може забезпечити постачання лише 170 млн. кубометрів газу на добу європейським споживачам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час телефонної конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«Виколристовуючи всі резерви ми можемо доставити 170 млн. кубометрів газу на добу», - сказав він.

При цьому, за словами О.МЕДВЕДЄВА, зараз в умовах холодної погоди в Європі пікові запити можуть сягати 450 млн. кубометрів газу на добу.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну. Росія, у свою чергу, обвинувачує Україну у припиненні роботи компресорних станцій для транзиту газу.