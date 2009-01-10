Ющенко не хоче посередників у газових відносинах з Росією

Київ. 10 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на тому, щоб постачання природного газу до України з Росії здійснювалося тільки НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» без участі будь-яких посередників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Президент України В.ЮЩЕНКО наполягає на тому, щоб ніяких посередників у нашій співпраці в газовій сфері з Російською Федерацією не було. Тобто, співпраця пряма – НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» Російської Федерації, без будь-яких посередників. Це категорична вимога глави Української держави», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Що стосується чиїхось бажань, перш за все тих, які озвучуються сьогодні з російського боку відносно компанії («РосУкрЕнерго»), – це не є позицією глави Української держави, а позиція іншої сторони», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.