Москва каже, що Київ і досі має борги за газ

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Москва заявляє, що Україна й досі має заборгованість перед «Газпромом».

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні під час телефонної конференції прес-секретар прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ.

«Україна до цього часу має борг перед «Газпромом» у вигляді пені за газ, спожитий у листопаді-грудні 2008 року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня «Нафтогаз» погасив понад 1,5 млрд. доларів (які позичив у 2 державних українських банків) боргу й оскаржує в суді необхідність сплати понад 600 млн. доларів штрафних санкцій, нарахованих швейцарським трейдером RosUkrEnergo, що виступає посередником поставок газу до України.