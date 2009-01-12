Медведєв не каже, наскільки скоротився видобуток газу в Росії

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ не розголошує на скільки скоротився видобуток газу в Росії через закриття 100 свердловин.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам по закінченню зустрічей в Брюсселі з міністрами енергетики країн-членів ЄС і України.

«Це технічні деталі, і я не можу їх розголошувати», - сказав він.

Разом з тим, відповідаючи на запитання УНІАН про те, чи вистачить Росії газу після закриття 100 свердловин на забезпечення європейських контрактів, А.МЕДВЕДЄВ відповів ствердно.

«У нас газу достатньо для виконання всіх наших зобов`язань», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО заявив, що «Газпром» за час російсько-українського газового конфлікту вимушений був закрити близько 100 свердловин. При цьому, віце-прем`єр-міністр Росії Ігор СЄЧІН зазначив, що закриття здійснювалося з метою не допустити дуже високого тиску в газотранспортній системі Росії.