Польща прискорить будівництво газового порту

Варшава. 15 січня. УНІАН. Уряд Польщі готує спеціальний законопроект, який дозволить прискорити будівництво газового порту на побережжі Балтійського моря для постачань скрапленого газу в країну, щоб зменшити свою залежність від газових постачань з Росії.

Як пише в польська газета Dziennik, законопроект, зокрема, дасть змогу спростити процедуру виділення земельної ділянки і проведення будівельних робіт за рахунок державного бюджету, яка в Польщі досить складна і тривала.

Міністерство державного майна Польщі розраховує на завершення будівництва газового порту, через який щороку в країну можна буде постачати 2,5 млрд. кубометрів газу, до кінця 2013 року.

Газета нагадала, що польський нафтогазовий оператор у 2007 році створив спеціальну компанію Polskie LNG для спорудження газового порту в Свиноуйсті. У серпні 2008 року польський уряд визначив проект стратегічним і доручив 100% державній компанії Gaz System викупити в PGNiG Polskie LNG.

PGNiG, міноритарними акціонерами якого є також приватні інвестори, продав цю фірму за 52 млн. злотих (17 млн. доларів за нинішнім курсом).

Як повідомляв УНІАН, польський уряд цього тижня схвалив законопроект для стабільного забезпечення країни енергоносіями, який серед іншого передбачає будівництво газового порту.

Польща, що імпортує 70% газу, майже 90% якого надходить з Росії, з 2 січня ц.р. страждає від недопостачання через газовий конфлікт Києва і Москви.

Поляки споживають близько 14 млрд. газу за рік.