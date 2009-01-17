Росія не застосовуватиме Енергетичну хартію
Документ не цілком задовольняє
Москва. 17 січня. УНІАН. Росія не застосовуватиме Енергетичну хартію.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на прес-конференції в Москві.
”Існуючі міжнародні документи нас не цілком задовольняють. Зокрема, згадаю і про Енергетичну хартію, яка не застосовується Росією і не застосовуватиметься, тому нам потрібно думати над тим, яким чином створити добротну правову основу”, - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
Він повідомив, що планує порушити це питання під час саміту ”Великої вісімки”.
”Я повідомив своїм колегам, що обов`язково порушуватиму це питання і під час саміту держав ”Групи восьми”, і, цілком імовірно, під час заходу, що проходитиме найближчим часом у Лондоні. Я маю на увазі саміт 20 найбільших економік”, - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.