Солана вважає, що газова криза викликана технічними проблемами

Київ. 17 січня. УНІАН. Верховний комісар ЄС з зовнішньої політики Хав’єр СОЛАНА вважає, що криза з постачанням до Європи російського газу - це перш за все проблема відносин між Москвою і Києвом, причому швидше за все технічна. Про це він заявив на брифінгу в суботу, передає РІА «Новости».

”Я упевнений, що це чисто технічна проблема, що ґрунтується на різних підходах сторін в питанні ціноутворення і оплати технічного газу”, - сказав він.

”Ця оголошена криза примусила багатьох в Європі здригнутися, але не політично, а фізично, здригнутися від холоду в буквальному розумінні слова”, - зазначив Х.СОЛАНА.

На його думку, створення міжнародного консорціуму з забезпечення транзиту російського газу через українську територію допоможе в найкоротші терміни розв`язати проблеми, перш за все, встановити справедливі і реальні ціни на газ, його транспортування, у тому числі технічний газ, і обсяги постачань.

Україна, на думку верховного комісара, як країна, через територію якої проходить понад 80% газу, що поставляється до Європи, має право на певні дивіденди, але вони повинні бути документально зафіксовані.

При цьому він нагадав, що не можна забувати і про таку проблему, як необхідність заміни існуючої старої системи трубопроводів на сучаснішу.

Х.СОЛАНА брав участь в роботі семінару на тему ”Війна і мир в XXI столітті. Росія і ЄС, ключові принципи взаємостосунків”, який організував неурядовий фонд ”Центр міжнародної інформації документації”. У семінарі взяли участь гендиректор ”Російської корпорації нанотехнологій” Анатолій ЧУБАЙС, екс-президент Польщі Александр КВАСЬНЄВСЬКИЙ, колишній прем`єр-міністр Італії Джуліано АМАТО, екс-міністр оборони Іспанії Нарсіс СЕРРА.