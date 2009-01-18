Єврокомісія вітає домовленість Росії та України

Брюссель. 18 січня. УНІАН. Єврокомісія вітає повідомлення про досягнення домовленості між Україною та Росією і сподівається на відновлення транзиту газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у коментарі Єврокомісії, текст якого передано УНІАН.

“Єврокомісія вітає оголошення в Москві прем’єр-міністрами Володимиром ПУТІНИМ та Юлією ТИМОШЕНКО, зокрема, щодо можливості відновлення транзиту газу у понеділок”, - зазначається в коментарі.

Єврокомісія зазначає, що разом з чеським президентством в ЄС неодноразово закликала сторони до серйозних переговорів.

Єврокомісія розглядає дискусії, що відбулися в ці вихідні, тестом на довіру до України та Росії, як постачальників газу.

“Здається, що ці переговори принесли результати. Але ми бачили багато фальшивих просвітлень в цій суперечці і “тест” в даному випадку означає, чи розпочнеться постачання газу до європейських споживачів, чи ні”, - наголошує Єврокомісія.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністри Росії та України після 5-годинних переговорів, що завершилися пізно вночі з 17 на 18 січня, заявили про можливість відновлення транзиту газу вже в понеділок, 19 січня. При цьому сторони заявили про досягнення домовленості щодо контрактів на постачання газу до України та транзитну ставку.