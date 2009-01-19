Україна не одержала повідомлень про звернення Росії до суду через газ

Київ. 19 січня. УНІАН. Україна не одержувала повідомлення про подання Росією до суду у зв`язку з ситуацією з транзитом газу через територію України до Європи.

Про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

“Коли вони (позови - УНІАН) будуть подані і зареєстровані, то, звісна річ, що сторона-відповідач одержить повідомлення. Україна не одержувала повідомлення про подання до суду”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧИН повідомив, що адвокати ”Газпрому” завершують процедуру подачі скарги в Стокгольмський міжнародний арбітраж у зв`язку з ситуацією з транзитом газу через територію України до Європи.

”На сьогоднішній день розмір попереднього збитку оцінюється в 1,2 мільярда доларів. Судячи з усього, це не остаточні цифри. У зв`язку з цим адвокати ”Газпрому” завершують формальне подання скарги до Стокгольмського арбітражного суду”, - сказав І.СЕЧИН.