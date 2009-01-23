Комітет ЄП хоче посилити співпрацю з НАТО

Брюссель. 23 січня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту виступає за посилення співпраці з НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Арі ВАТАНЕНА (група народних партій, Фінляндія), схваленому на засіданні Комітету 22 січня.

У документі визнається фундаментальна роль НАТО в архітектурі безпеки Європи. При цьому, депутати вважають, що майбутній колективний захист ЄС мав би бути організований у співпраці з НАТО.

На переконання Комітету, ЄС та НАТО можуть посилити один одного, уникаючи конкуренції та розвиваючи співпрацю в кризових операціях. Депутати підтримали пропозицію французького головування в ЄС щодо створення систематичних контактів між Генеральними секретарями НАТО та Ради ЄС, зокрема, щоб уникати плутанини в ситуаціях, коли НАТО та ЄС здійснюють одночасно операції, як це відбувається в Косово та Афганістані.

Депутати також висловилися за створення постійної операційної штаб-квартири ЄС при Верховному представнику ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, яка могла б планувати та проводити військові операції в рамках Європейської політики безпеки та захисту.

Незважаючи на те, що з 27-ми країн-членів ЄС 6 країн не є членами НАТО (Австрія, Кіпр, Фінляндія, Ірландія, Мальта та Швеція) депутати вважають, що всі країни-члени ЄС мають бути присутніми на спільних зустрічах ЄС-НАТО без дискримінації.

Проект доповіді буде винесений на голосування у сесійній залі Європарламенту у лютому.