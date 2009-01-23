У Брюсселі відбудеться засідання Білорусь-Трійка ЄС
16:51, 23 січня 2009Новини ЄС
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Для політичного діалогу
Київ. 23 січня. УНІАН. У Брюсселі 26-28 січня відбудеться зустріч Білорусь - Трійка ЄС з питань політичного діалогу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі.
Білоруську сторону представлятиме міністр закордонних справ Сергій МАРТИНОВ.
У прес-службі зазначили, що візит міністра закордонних справ Білорусі до Брюсселя відбудеться на запрошення чеського головування в Євросоюзі.
У зустрічі візьмуть участь керівники зовнішньополітичних відомств Чехії, Швеції, високопоставлені представники Єврокомісії та Генерального секретаріату Ради ЄС.
Під час зустрічі обговорюватимуться стан і перспективи розвитку діалогу за лінією Білорусь-ЄС.
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