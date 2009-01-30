В Україні пройде форум ”За майбутнє демократії”

Страсбург. 30 січня. УНІАН. 21-23 жовтня у Києві відбудеться форум Ради Європи “За майбутнє демократії”.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН постійний представник України при Раді Європи Євген ПЕРЕЛИГІН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні дорадчого комітету Ради Європи, яке відбулося під головуванням Генерального секретаря організації Террі ДЕВІСА.

В засіданні комітету взяли участь члени Комітету Міністрів Ради Європи, депутати Парламентської Асамблеї Ради Європи та представники Конгресу місцевих і регіональних влад.

В ході засідання було також погоджено тематику секційних засідань форуму За майбутнє демократії” в рамках його тематики – “Виборчі системи”.

За словами Є.ПЕРЕЛИГІНА, дорадчий комітет надав позитивну оцінку ходу підготовки форуму.