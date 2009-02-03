Суд ООН виніс мудре рішення у справі Україна-Румунія

Гаага. 3 лютого. УНІАН. Представник України у Міжнародному суді ООН Володимир ВАСИЛЕНКО зазначає, що суд виніс мудре рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ВАСИЛЕНКО заявив сьогодні журналістам у Гаазі по завершенні засідання суду, на якому було оголошено рішення у справі Румунія-Україна.

«Суд виніс рішення, яке спирається на міжнародне право», - сказав він.

При цьому В.ВАСИЛЕНКО зазначив, що суд відкинув більшість аргументів румунської сторони, зокрема, аргумент щодо компенсаційної справедливості, відповідно до якого Румунія оскаржувала приналежність Зміїного Україні, визначену відповідно до угоди з Радянським Союзом після Другої світової війни:

В.ВАСИЛЕНКО також зазначив, що суд, приймаючи рішення, не врахував, як релевантні обставини ні румунську Сулінську дамбу, ні острів Зміїний.

Водночас, за словами представника України в суді, в результаті рішення співвідношення української частини континентального шельфу та виключної економічної зони до румунської становить 2,1 до 1. Суд також не врахував той фактор, що співвідношення прибережної лінії України до лінії Румунії становить 2,8 до 1.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, Міжнародний суд ООН в Гаазі (Королівство Нідерланди) виніс рішення, в якому зауважив, що о.Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України у визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони. Міжнародний Суд ООН також вирішив не враховувати диспаритет у довжині прибережної лінії України та Румунії у Чорному морі при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Напередодні, 2 лютого, речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ наголосив, що Україна беззастережно виконає будь-яке рішення Міжнародного суду ООН про делімітацію континентального шельфу та виключної економічних зон України і Румунії у Чорному морі. “Врегулювання у правовий цивілізований спосіб цього довготривалого спору є винятково важливим для України. Рішення, яке буде ухвалене Міжнародним судом, зніме дискусію, закриє суперечку між Україною та Румунією. Це рішення відкриє можливості залучення обома сторонами інвестицій у цей регіон і надасть можливість використовувати його природні ресурси”, - зазначив В.КИРИЛИЧ.

Справа про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебувала в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважала, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Натомість Україна доводила, що о. Зміїний все ж таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, на переконання України, спірні території шельфу необхідно було поділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Довідка УНІАН. Острів Зміїний є територією України, що закріплено у договорі про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією 1997 року.