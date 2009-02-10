Підписання угоди з ЄС про асоціацію може відкластися
Литвин каже, що виною можуть бути вибори
Брюссель. 10 лютого. УНИАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає можливості перенесення на 2010 рік терміну підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це В.ЛИТВИН повідомив журналістам після зустрічі з Генеральним секретарем Ради ЄС, високим представником з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.
«Висловлю свою точку зору: в разі поглиблення протистояння (політичного – УНІАН), яке вже набуває персонального рівня, прийняття рішення може бути відтерміноване до завершення президентських виборів», - сказав В.ЛИТВИН.
Водночас він зазначив, що не є прихильником “педалювання” процесу підписання угоди. В.ЛИТВИН наголосив, що головним має бути зміст документу, а не формальні процедури.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та ЄС почали переговори про нову посилену угоду, яка на саміті Україна-ЄС 9 вересня цього року отримала назву угоди про асоціацію.
Наприкінці грудня 2008 року міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО заявив, що МЗС планує у 2009 році завершити роботу над угодою про асоціацію з Європейським Союзом.