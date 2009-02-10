Підписання угоди з ЄС про асоціацію може відкластися

Брюссель. 10 лютого. УНИАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає можливості перенесення на 2010 рік терміну підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це В.ЛИТВИН повідомив журналістам після зустрічі з Генеральним секретарем Ради ЄС, високим представником з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

«Висловлю свою точку зору: в разі поглиблення протистояння (політичного – УНІАН), яке вже набуває персонального рівня, прийняття рішення може бути відтерміноване до завершення президентських виборів», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас він зазначив, що не є прихильником “педалювання” процесу підписання угоди. В.ЛИТВИН наголосив, що головним має бути зміст документу, а не формальні процедури.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та ЄС почали переговори про нову посилену угоду, яка на саміті Україна-ЄС 9 вересня цього року отримала назву угоди про асоціацію.

Наприкінці грудня 2008 року міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО заявив, що МЗС планує у 2009 році завершити роботу над угодою про асоціацію з Європейським Союзом.