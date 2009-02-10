Група ”народників” Європарламенту допомагатиме Україні

Брюссель. 10 лютого. УНІАН. Голова групи народних партій Європарламенту Жозеф ДОЛЬ запевнив голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА у готовності Європи допомагати Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні під час зустрічі зі спікером українського парламенту.

«Європа вам допоможе, але не зможе вирішити внутрішні проблем», - сказав голова групи.

За його словами, ЄС готовий, зокрема, допомагати у таких питаннях, як побудова демократії, боротьба з корупцією тощо. При цьому Ж.ДОЛЬ звернув увагу на нову ініціативу ЄС «Східне партнерство», в рамках якої, зокрема, передбачається можливість створення асамблеї ЄС-країни східні сусіди (Евро-НЕСТ) для посилення міжпарламентських зв’язків.

«Я думаю, що саміт (ЄС - країни східні сусіди – УНІАН) у травні в Празі зможе надати новий поштовх для відносин з Україною в рамках східного партнерства», - сказав голова фракції народників.

У свою чергу спікер українського парламенту погодився з тим, що Україна має сама робити свою домашню роботу. При цьому він наголосив на важливості демократичних засад підтримки держави.

«Це особливо важливо, тому що в період важких викликів з’являється схильність до авторитаризму», - сказав В.ЛИТВИН.

Він також зазначив, що проблема боротьби із корупцією розглядається в Україні як одна з нагальних.

«Треба вживати саме термін «придушення корупції» легальними методами, і, насамперед, у владі», - сказав В.ЛИТВИН. При цьому він зазначив, що сутички між політиками в Україні відбуваються не лише на політичному рівні, але й відбивають бажання контролювати певні сфери життя.

«Устрій в Україні можна охарактеризувати, як олігархічний капіталізм», - сказав голова Верховної Ради. «Якби за політичними силами не стояли б олігархічні клани, менш жорстокою була б суперечка», - додав він.

Говорячи про ініціативу “Східного партнерства”, спікер висловив сподівання, що воно додасть доданої вартості відносинам «Україна-ЄС».

Спікер також зазначив, що Україна підтримала ідею створення парламентської асамблеї Евро-НЕСТ і готова активно співпрацювати в її рамках.

В ході зустрічі Ж.ДОЛЬ та В.ЛИТВИН також обговорили питання формування ринку землі в Україні, економічної кризи та кращого використання сільськогосподарського та промислового потенціалу України.

Наприкінці зустрічі В.ЛИТВИН запросив Ж.ДОЛЯ відвідати Україну.