В ЄС заборонять використання ламп накалювання

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. Комітет з питань захисту навколишнього природного середовища Європарламенту підтримав план Єврокомісії із заміни ламп накалювання енергозберігаючими лампами до 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Комітету, коли депутати відмовилися підтримати проект резолюції проти цього плану.

За проект резолюції проголосувало лише 14 депутатів, проти – 44. Таким чином, Єврокомісія фактично може розпочати впроваджувати план в дію. Німецькі депутати Холер КРАМЕР (група ліберальних партій) та Аня ВЕЙСГЕРБЕР (група народних партій), які запропонували проект резолюції проти плану Єврокомісії, виступали, зокрема, проти заборони на торгівлю звичайними лампами накалювання в ЄС.

План із заміни ламп накалювання галогенними або іншими енергозберігаючими лампами був запропонований Єврокомісією у грудні 2008 року та підтриманий експертами країн-членів ЄС в Регуляторному комітету з питань екологічного дизайну. За даними Єврокомісії, запровадження цього плану дасть можливість економити до 40 тераватт-годин електроенергії на рік, що еквівалентно річному споживанню електроенергії такої країни, як Румунія, а також дасть можливість зменшити викиди СО2 в атмосферу на 15 млн. тонн щорічно.

Середнє домогосподарство, за оцінками Єврокомісії, при переході на більш економічні лампи економитиме від 25 до 50 євро на рік при сплаті електроенергії, що дасть можливість притоку додатково в економіку ЄС від 5 до 10 млрд. євро на рік.

Відповідно до існуючої процедури, Єврокомісія може встановлювати мінімальні енергозберігаючі стандарти та вимоги. При цьому Європарламент чи Рада ЄС можуть заблокувати такі рішення.