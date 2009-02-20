В ЄС уніфікують аеропортові збори

Брюссель. 20 лютого. УНІАН. Рада міністрів з питань транспорту, енергетики та телекомунікацій ЄС схвалила проект Директиви про уніфікацію правил аеропортових зборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради міністрів 19 лютого.

Міністри погодилися з пропозиціями, висловленими депутатами Європарламенту щодо проекту Директиви.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2008 року Європарламент висловився за уніфікацію правил аеропортових зборів найбільших аеропортів Європи.

Депутати, зокрема, запропонували встановити спільні правила формування аеропортових зборів для аеропортів, чий річний пасажиропотік становить понад 5 млн. осіб на відміну від пропозицій Єврокомісії, яка пропонувала встановити спільні правила для аеропортів з пасажиропотоком від 1 млн. осіб.

Водночас, депутати висловили переконання, що незалежно від кількості пасажирів, положення директиви повинні застосовуватися до найбільших аеропортів кожної країни-члена.

Європарламент висловився за те, щоб будь-які різниці в аеропортових зборах базувалися на прозорих та об’єктивних критеріях, при цьому, питанням відстеження формування зборів має займатися спеціальна незалежна національна наглядова установа.

Загалом, передбачається, що під дію Директиви потраплять 69 основних аеропортів Європи. Водночас, на час набуття директивою чинності в 2010 році, вважається, що загальна кількість аеропортів, що підпадатимуть під дію Директиви, сягне 77.