ЄС домовився координовано долати кризу

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Лідери ЄС дійшли висновку про необхідність скоординованих дій для подолання кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК по завершенню неформального засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ми маємо працювати скоординовано”, - сказав він.

За його словами, лідери ЄС погодилися з тим, що одним з головних завдань є відновлення довіри на ринку, розблокування кредитної діяльності банків, покращення регуляторної бази фінансового ринку.

При цьому, М.ТОПОЛАНЕК підкреслив, що допомога має надаватися тим країнам-членам ЄС, які відчувають складнощі, незалежно від того, чи є вони “новими” чи “старими” членами Євросоюзу.

“Ми повинні вивчати ситуацію в кожній країні, бо є дуже велика різниця між країнами”, - сказав прем’єр Чехії.

Він також зазначив, що країни-члени ЄС погодилися у необхідності кращої координації своїх дій з МВФ та Світовим банком при наданні допомоги третім країнам і, зокрема, таким, як Україна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбувся неформальний самміт ЄС, на якому обговорювалося питання подолання економічної кризи.