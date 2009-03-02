Брюссель. 2 березня. УНІАН. Лідери ЄС засудили вбивство Президента Гвінеї-Бісау Жоау Бернарду ВІЄЙРА.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА суворо засудив вбивство і закликав до збереження конституційного ладу.

“Я суворо засуджую вбивство Президента Ж.ВІЄЙРА та закликаю всіх дотримуватися конституційного порядку та сприяти зменшенню напруги в країні”, - зазначається у коментарі Верховного представника ЄС.

У свою чергу Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ висловив серйозну стурбованість, подіями, що відбулися в Гвінеї-Бісау в ніч з 1 на 2 березня.

“З великим смутком я дізнався про вбивство Президента Ж.ВІЄЙРА, якого я особисто дуже поважав, як патріота та історичну постать в боротьбі за незалежність та єдність своєї країни”, - заявив Ж.БАРРОЗУ. Він також закликав країну до спокою та дотримання конституційного порядку, а також висловив переконання в тому, що вбивці мають понести покарання за законом.

Як повідомляв УНІАН, Президента Республіки Гвінея-Бісау Жоау Бернарду ВІЄЙРА було вбито сьогодні вранці в результаті збройного нападу - в нього було кинуто бомбу.