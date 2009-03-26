Тимошенко каже, що Росія може долучитися до модернізації ГТС

Токіо. 26 березня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що Росія візьме учать у модернізації та реконструкції української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила у під час візиту до Японії, відповідаючи на запитання учасників Форуму політичної, ділової та наукової еліт Японії.

Росія, як постачальник газу, «безумовно, буде учасником модернізації та реконструкції української ГТС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Характеризуючи декларацію між Україною, ЄС та міжнародними фінансовими організаціями щодо модернізації ГТС, підписану 23 березня в Брюсселі, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що ГТС, як це бачить Європейський Союз, «набагато років залишатиметься головною газовою артерією для Європи». За її словами, ГТС необхідно модернізувати та реконструювати, «і зробити це треба невідкладно». Вона нагадала, що партнерами у проекті з реконструкції української ГТС визначено Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк.

«Росія не була підписантом (декларації), і це викликало певний дискомфорт у російської сторони», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зауваживши, що вона і голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ заявили, що «ГТС відкрита для Росії, для приватного капіталу Росії, але залишається у державній власності України». «Це непорозуміння між Європейською комісією, Росією та Україною буде знято», - наголосила глава уряду.