Європарламент хоче посилення продовольчої допомоги бідним

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Європарламент закликає посилити програму надання продовольчої допомоги найбіднішим верствам населення ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у консультаційній доповіді Адама СІКЕРСЬКІ (група народних партій, Польща), схваленій 26 березня на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосували 425 депутатів, проти – 71, утрималися – 62.

У документі депутати схвалили пропозицію Єврокомісії щодо збільшення закупівлі продовольства на ринку для розповсюдження його серед найбідніших верств населення Європи.

Депутати також висловилися за розширення переліку продовольства для надання допомоги з метою забезпечення харчового балансу.

Водночас, Європарламент не підтримав пропозицію Єврокомісії щодо фінансової участі країн-членів ЄС у фінансуванні цієї програми, висловившись за збереження загальноєвропейського фінансування, принаймні в нинішніх умовах фінансової кризи.

Депутати також висловилися за необхідність використання грошей з бюджету ЄС на розповсюдження продовольства, що виробляється в ЄС, бажано в регіонах, близьких до регіонів споживання.

Програма продовольчої допомоги була започаткована в ЄС в 1987 році. На сьогодні, за даними Євростату, 27,8 млн. осіб в ЄС, або 16% населення живуть за межею бідності.

За даними Єврокомісії, близько 13 млн. громадян ЄС отримують допомогу в рамках програми. В 1987 році її бюджет становив 100 млн. євро, в 2008 – 305 млн., а в 2009 році сягне 500 млн. євро.

Участь в програмі для країн-членів є факультативною. На сьогодні в програмі беруть участь 19 країн-членів з 27-ми. У програмі, зокрема, не беруть участь Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Швеція, Данія, Австрія, Кіпр та Словаччина.

Як повідомляв УНІАН, комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку Європарламенту підтримав проект доповіді на своєму засіданні 17 лютого.