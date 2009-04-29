ПАРЄ закликає Росію та Грузію поважати права постраждалих від війни
Асамблея схвалила доповідь
Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Росію та Грузію покращити захист людей, постраждалих внаслідок війни у серпні 2008 року.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на засіданні сесії ПАРЄ доповіді доповідь “Гуманітарні наслідки війни між Грузією та Росією: відстеження виконання Резолюції 1648 (2009)”.
“За” проголосували 133 депутати, утрималися – 13. Проти не голосував ніхто.
У документі ПАРЄ висловила стурбованість тим, що зі 130 тис. переміщених осіб в Грузії, 26 тис. продовжують залишатися в спеціальних центрах біженців в Тбілісі та інших містах Грузії. Не повернулися до своїх домівок і 1200 з 33-38 тис. переміщених до Північної Осетії осетинів.
Депутати відзначили, що термінові гуманітарні потреби були задоволені протягом весни, в тому числі завдяки кредиту, отриманому Грузією від міжнародних донорів, а також вважають, що схожий кредит має отримати Росія для надання гуманітарної допомоги жителям Південної Осетії.
“Пріоритети зараз мають бути зміщені з термінової гуманітарної допомоги на розвиток, включаючи відновлення будинків та зруйнованої структури внаслідок війни”, - зазначається в документі. У зв’язку з цим Асамблея відзначила виділення Росією 10 млрд. рублів для відновлювальних робіт в Південній Осетії.
У доповіді депутати також зазначили, що залишається стурбованість щодо безпеки багатьох людей, які живуть в Південній Осетії та Грузії, особливо поблизу від адміністративних кордонів, де відбувається багато інцидентів з перетином кордонів, захоплення заручників тощо.
ПАРЄ висловила стурбованість ситуацією етнічних грузин в окупованому Ахалгорському районі, які зустрічаються з багатьма проблемами. “Ці проблеми включають обмеження на перетин адміністративних кордонів, невпевненість щодо системи освіти та отримання освіти грузинською мовою, тиск щодо отримання осетинських паспортів акти дискримінації окремих осіб та проблеми з доступом до системи охорони здоров’я», - написано в документі.
Депутати в черговий раз висловились за необхідність проведення незалежного міжнародного розслідування подій серпня 2008 року, в тому числі, щодо військових нападів на цивільних осіб, використання касетної зброї обома сторонами конфлікту тощо.
У документі ПАРЄ міститься заклик до Грузії, Росії та фактичних влад Південної Осетії і Абхазії відкрити адміністративні кордони Абхазії та Південної Осетії, щонайменше для гуманітарних цілей, забезпечити неперервність забезпечення постраждалих регіонів такими ресурсів, як газ, електроенергія, питна вода, працювати над ідентифікацією зниклих осіб, боротися з проблемою захоплення заручників.
ПАРЄ закликала Росію та фактичну владу Південної Осетії застосувати заходи проти осіб, що беруть участь в руйнуванні будинків та іншого майна, яке належить етнічним грузинам, забезпечити добровільне повернення переміщених осіб, гарантувати, що населення не будуть примушувати отримувати осетинські паспорти. Схожі заклики Асамблея висловила і до фактичної влади Абхазії.
ПАРЄ також закликала Грузію продовжувати виконувати переглянуту державну стратегію щодо переміщених осіб, переглянути закон про окуповані території, або утриматися від його імплементації в такий спосіб, якій не відповідатиме міжнародним гуманітарним стандартам.
У рекомендаціях, схвалених разом з доповіддю, ПАРЄ порекомендувала Комітету Міністрів надавати підтримку ООН в її зусиллях поновити мандат для місії спостерігачів ООН в Грузії, схвалити план дій для посилення захисту прав людини в Південній Осетії та Абхазії, а також вивчити, яким чином Рада Європи може бути представлена в регіоні.