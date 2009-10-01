МЗС Росії вітає рішення ПАРЄ

Москва. 1 жовтня. УНІАН. МЗС РФ позитивно оцінює ухвалене сьогодні рішення ПАРЄ підтвердити повноваження російської делегації.

Про це сьогодні на брифінгу в Москві заявив офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«Провал спроби позбавлення повноважень російської делегації показує, що, незважаючи на упереджений і односторонній підхід певних сил Асамблеї, що добилися ухвалення ПАРЄ 29 вересня цього року необ`єктивної резолюції за наслідками грузино-південноосетинського конфлікту, загалом в Асамблеї запанував здоровий глузд і прагнення до діалогу”, - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

«Сподіваємося, що ПАРЄ надалі відмовиться від висунення ультиматумів на адресу Росії й зосередиться на конструктивній роботі», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації.

Асамблея підтримала проект доповіді швейцарського депутата Андреаса ГРОССА 88 голосами «за» при 35 «проти» й 10 тих, що «утрималися».

У документі звертається увага на той факт, що делегація Росії у ПАРЄ не має прямого впливу на дії російської влади. При цьому Асамблея висловила переконання в необхідності створення діалогу між Росією, Грузією та Асамблеєю.

Депутати ПАРЄ висловили жаль із приводу того, що Росія не виконала практично жодної ключової вимоги Асамблеї, а також що російські депутати – члени делегації в ПАРЄ публічно заявляли про невиконання Росією вимог Асамблеї.