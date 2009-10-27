ЄБРР та Швеція презентують проект енергозбереження для України

Варшава. 27 жовтня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку спільно зі Швецією планують до кінця року презентувати проект, спрямований на розвиток енергозберігаючих технологій в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив посол Швеції у Польщі Даг ХАРТЕЛІУС.

Він відзначив, що тема енергозбереження надзвичайно актуальна для України, котра споживає утричі більше енергоресурсів, ніж в середньому держави Європейського Союзу.

Посол зауважив, що проект з енергозбереження може реалізовуватися в інших державах-учасниках нової європейської політики «Східне партнерства». При цьому він додав, що разом вони можуть створити простір для співробітництва на кшталт Northern dimension.

«Ми хочемо створити щось схоже, але з фокусом на енергетичну ефективність у першу чергу в Україні», - сказав Д.ХАРТЕЛІУС.

Посол також повідомив, що 26 листопада у Стокгольмі відбудеться конференція потенційних донорів проекту, організатором якої виступили ЄБРР та Швеція.

Д.ХАРТЕЛІУС не зміг уточнити, хто візьме участь у конференції та її програму.

«Ми сподіваємося, що зможемо більш детально презентувати цей проект наприкінці цього року», - сказав він.

Виступаючи раніше на конференції, присвяченій «Європейській політиці сусідства» та «Східного партнерства» Д.ХАРТЕЛІУС висловив думку, що Україна завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій зможе зменшити споживання газу у кілька разів.

«Якщо Україна буде настільки ефективно використовувати енергію, як, наприклад, Чехія, їй взагалі буде непотрібно імпортувати газ», - заявив посол.

Як повідомляв УНІАН, у травні в Лондоні відбулася перша зустріч українського віце-прем’єра з представниками ЄБРР з питань запровадження енергозберігаючих технологій в Україні.

Довідка УНІАН. Навесні 2009 року ЄБРР заявляв про наміри виділити в найближчі три роки на енергозберігаючі технології в країнах Центрально-Східної Європи, у тому числі, в Україні, 5 мільярдів євро.